2019-10-09T17:20:21+03:00
Происшествия

В Воронеже сын жестоко избил 70-летнюю мать

Мужчина сидел за убийство
Юрий КОЗЛОВ
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Сын, избивший мать, может надолго вернуться в тюрьму.Сын, избивший мать, может надолго вернуться в тюрьму.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Поздним вечером во вторник, 8 октября, в одной из многоэтажек Коминтерновского района раздались крики о помощи пожилой женщины. Один из соседей оказался человеком неравнодушным и вызвал сотрудников вневедомственной охраны.

Росгвардейцы быстро приехали. Они выяснили, что били 70-летнюю женщину. Пожилая женщина рассказала, что 49-летний сын напился и набросился на нее с кулаками. Красноречивым свидетельством были гематомы на ее лице.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Оказалось, что он был судим за убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судя по всему, он снова отправится за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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