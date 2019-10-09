2019-10-09T16:52:25+03:00
Спорт

Десятилетняя воронежская всадница взяла три бронзовые медали на Всероссийских пони-играх

Юная спортсменка вместе со своей лошадкой по кличке Шайни Флауэр выступила на трех маршрутах
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба КСК «Измайлово».Фото: пресс-служба КСК «Измайлово».
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Юная воронежская спортсменка завоевала три бронзовые медали на вторых Всероссийских пони-играх 2019. Соревнования проходили в Москве с 24 по 29 сентября.

Десятилетняя Елена Жидкова из Воронежской области показала отличный результат на соревнованиях по конкуру на лошадях до 150 см в холке. Юная всадница и немецкая верховая пони по кличке Шайни Флауэр выступили на трех маршрутах с разной высотой препятствий - 30, 65 и 80 сантиметров.

В конноспортивный клуб приехали представители 29 конных клубов из 10 регионов страны. За 155 личных и 28 командных призовых мест боролось 640 участников. Самым юным спортсменам было всего три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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