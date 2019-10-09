2019-10-09T15:15:49+03:00
Общество

Воронежцев спрашивают, как лучше гореть иллюминации в центре города

На это уходят бюджетные деньги, в мэрии интересуются мнением горожан, как их расходовать эффективнее
Юрий КОЗЛОВ
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Как работать иллюминации в центре Воронежа, зависит и от обычных горожан.Как работать иллюминации в центре Воронежа, зависит и от обычных горожан.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В мэрии задались вопросом, а правильно ли используют иллюминацию в центре города? И решили попросить горожан, чтобы они тоже высказались по этому поводу.

В городской администрации утверждают, что потребляет вся система иллюминации в центре Воронежа всего 380 кВт/ч. Однако при полном включении все равно она «съедает» чуть более двух тысяч рублей в час.

В итоге горожанам на рассмотрение предлагают такой вариант графика работы иллюминации:

– на площади Черняховского и улице Мира ежедневный, так как вокзал «Воронеж-1» - лицо города;

– на проспекте Революции, площади Ленина, всех скверах и парках центра, где размещены световые конструкции и гирлянды, а также на бульваре по улице Орджоникидзе - пятница, суббота и воскресенье;

– иллюминация в полном объеме (включая улицы Ворошилова, Кирова, Плехановскую, Кольцовскую, Степана Разина, мосты и дамбы) будет включаться в дни больших праздников, например, День города, Новый год и Рождество, День Победы, День России, День Народного единства.

Иллюминацию будут включать вместе с уличным освещением, а гаснуть она будет к полуночи. В случае поступления жалоб жителей центра обещают это время скорректировать.

Оценить вариант графика, предложенный мэрией, или предложить свой, можно в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Опрос завершится в 11.00 пятницы, 11 октября. По итогам анализа результатов голосования и изучения комментариев график будет либо одобрен мэром Вадимом Кстениным, либо профильные службы администрации предложат другие варианты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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