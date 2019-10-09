2019-10-09T13:39:46+03:00
Происшествия

В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Мужчина перелез через ограждение
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 8 октября, у дома №167б по Московскому проспекту автомобиль «Лексус GX» сбил 33-летнего пешехода, который перелез через ограждение и начал переходить дорогу вне «зебры». 41-летний водитель не успел отреагировать на появление человека и затормозить. В результате наезда пешеход получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Напоминаем, что поздней осенью и особенно в вечернее время резко ухудшается видимость на дорогах. Это обстоятельство надо учитывать всем участникам движения. А пешеходам – использовать на своей одежде светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый знакомый ограбил жительницу Воронежа и попытался уехать из города
Воронежцев спрашивают, как лучше гореть иллюминации в центре города
Воронежцы пожаловались на «приют клещей» во дворе рядом с детской площадкой
Стало известно, насколько в Воронеже подорожает проезд
На одном из оживленных перекрестков Воронежа погас светофор
Евгений Малкин: «Я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже»
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2019 году
Никогда не разговаривайте с незнакомцами: новый «приятель» украл у воронежца 175 тысяч
За подлог осудят замглавы сельского поселения из Воронежской области
Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"
Кроссовер с кожаным салоном заказали для председателя избиркома Воронежской области
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» модернизируют к середине декабря
Воронежцев приглашают прибраться в Северном лесу