В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-09T13:39:46+03:00

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Вечером во вторник, 8 октября, у дома №167б по Московскому проспекту автомобиль «Лексус GX» сбил 33-летнего пешехода, который перелез через ограждение и начал переходить дорогу вне «зебры». 41-летний водитель не успел отреагировать на появление человека и затормозить. В результате наезда пешеход получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Напоминаем, что поздней осенью и особенно в вечернее время резко ухудшается видимость на дорогах. Это обстоятельство надо учитывать всем участникам движения. А пешеходам – использовать на своей одежде светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU