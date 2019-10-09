В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Вечером во вторник, 8 октября, у дома №167б по Московскому проспекту автомобиль «Лексус GX» сбил 33-летнего пешехода, который перелез через ограждение и начал переходить дорогу вне «зебры». 41-летний водитель не успел отреагировать на появление человека и затормозить. В результате наезда пешеход получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Напоминаем, что поздней осенью и особенно в вечернее время резко ухудшается видимость на дорогах. Это обстоятельство надо учитывать всем участникам движения. А пешеходам – использовать на своей одежде светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU