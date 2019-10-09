В воронежское правительство вернулся многолетний глава регионального управления Росздравнадзора

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-09T11:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительство Воронежской области вернулся теперь уже экс-глава регионального управления Росздравнадзора 61-летний Владимир Щербаков. Как стало известно, уже с 24 сентября он работает заместителем руководителя аппарата. По сведениями ряда источников, Щербаков на новом посту курирует реализацию нацпроектов в социальной сфере региона.

В региональном управлении Росздравнадзора сообщили, что врио руководителя после ухода Щербакова стал его бывший заместитель Александр Шлыков. На данный момент он находится в отпуске. На время его отдыха руководит управлением начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Галина Левшина.

В областных властных структурах Владимир Щербаков – не новичок. С 1999 по 2010 годы он работал заместителем председателя правительства – председателем комитета по здравоохранению, после этого перешел на работу в Росздравнадзор. Ранее Щербаков возглавлял медицинские учреждения области и города. Еще в советское время, с 1988 года он был главным врачом Сомовской туберкулезной больницы. С 1993 по 1999 годы возглавлял несколько медицинских учреждений Железнодорожного района Воронежа. В 1997 году был депутатом Областной Думы. Щербаков - доктор медицинских наук.

ИСТОЧНИК KP.RU