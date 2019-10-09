В Воронеже общественники просят чиновников убрать рекламный щит с опоры Северного моста

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-09T11:13:25+03:00

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Руководитель общественной организации «Дорожный контроль» Вадим Серов обратился к мэрии с просьбой демонтировать большой рекламный щит, на опоре второго яруса Северного моста. Билборд размещен при въезде на переправу с правого берега и закрывает обзор водителям, совершающим разворот. Автомобилисты вынуждены выезжать на полосу практически вслепую, что создает аварийную ситуацию.

В подтверждение своих слов Серов разместил под обращением на странице сообщества «ДК» в соцсети «Вконтакте» запись с видеорегистратора в момент совершения опасного маневра причем в ночное время.

Мы попросили мэрию прокомментировать данное обращение.

- Если кто-то из горожан считает, что рекламная или иная конструкция мешает обзору, то надо обращаться официально. Лучше всего это сделать через Электронную приемную на официальном сайте администрации Воронежа, - посоветовали в пресс-службе. – В этом случае заявление направят в соответствующий отдел по принадлежности, рассмотрят, а заявителю дадут официальный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU