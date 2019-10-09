2019-10-09T10:10:34+03:00
Общество

В лесах Воронежской области сжигают порубочные остатки

Отходы скопились за летний период
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза областифото с сайта управления лесхоза области
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С наступлением дождливой погоды и снижением угрозы распространения пожара в лесничествах Воронежской области приступили к сжиганию древесных отходов, оставшихся от санитарных рубок и уборки неликвидной древесины и собранных в течение лета. По словам специалистов, такой способ утилизации – единственный целесообразный.

- Работы проводят с соблюдением необходимых правил пожарной безопасности: территорию опахивают по периметру, в месте сжигания дежурит пожарный автомобиль, о дате и месте проведения работ уведомляются районные подразделения МЧС, - рассказали в региональном управлении лесхоза.

Сейчас работы идут в Лискинском районе на бывших гарях вблизи сел Дракино, Манино, Троицкое, в Сомовском и Новохоперском лесничествах. Жителей ближайших населенных пунктов попросили не беспокоиться из-за появления дыма и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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