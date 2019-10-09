В День психического здоровья врачи бесплатно проконсультируют воронежцев

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-09T09:55:32+03:00

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Завтра, 10 октября, в воронежском психоневрологическом диспансере пройдет День психического здоровья, посвященный предотвращению самоубийств. Участники мероприятия обсудят распространение психических заболеваний, провоцирующие суицидальное поведение.

Детей и подростков в диспансере принимают врачи и два психолога. В прошлом году к их помощи прибегли больше двух тысяч несовершеннолетних, в том числе 24 ребенка с депрессивными состояниями.

Взрослые пациенты получают помощь в кабинете социально-психологической помощи. В области также круглосуточно работает телефон доверия для экстренной психологической помощи 8 (473) 271-53-50. Ежегодно на него поступают около 10 тысяч звонков.

День психического здоровья начнется 10 октября в 11.00 по адресу: КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» (по адресу: Воронеж, пос. Тепличный, Тепличная ул., 1).

ИСТОЧНИК KP.RU