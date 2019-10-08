2019-10-08T18:39:49+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 15-летняя девушка

Ее нет дома уже четыре дня
Юрий КОЗЛОВ
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Алина Беляева выглядит старше своих 15 лет.Алина Беляева выглядит старше своих 15 лет.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помощи в поисках 15-летней Алины Беляевой. Девушка ушла из дома на улице Айвазовского в Левобережном районе 4 октября. С тех пор дома она не появлялась, на звонки не отвечает.

Алина выглядит старше своих лет – на вид ей 16-18. Приметы пропавшей девушки: рост 160-165 сантиметров, худощавая, черные волосы, карие глаза.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Алина Беляева, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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