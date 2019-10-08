В центре Воронежа загорелась «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-08T18:05:54+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» вечером во вторник, 8 октября, разместили посты о горевшем возле ТЦ «Галерея Чижова» автомобиле «ГАЗель». К счастью, дорога в это время была в общем-то свободной (что для этого места редкость). Однако водители движущихся по соседней полосе машин с опаской смотрели на полыхающий капот «ГАЗели».

- Информация о загоревшемся автомобиле поступила к нам в 15.55, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 2. Огонь потушили в 16.03. Во время пожара никто не пострадал.

В комментариях к посту пользователи отметили равнодушие воронежских водителей, многие которые проезжали мимо, не пытаясь помочь водителю «ГАЗели» потушить капот.

ИСТОЧНИК KP.RU