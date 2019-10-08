Воронежцам из затопленного ливнем дома пообещали компенсацию

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-08T17:27:44+03:00

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После того, как жильцы дома №67 по улице Моисеева предоставили в редакцию неопровержимые доказательства того, что они самостоятельно чистили ливневую канализацию, из-за которой затопило подъезд, директор обслуживающей организации провел «разбор полетов».

-Сотрудники, которые выезжали на место в день ЧП и отказались прочищать ливневую канализацию, будут наказаны финансово, поскольку они обязаны были незамедлительно устранить причину залития, но не сделали этого, - рассказал Эдуард Баркин, директор УК Ленинского района. - На данный момент ливневая канализация полностью исправлена. В том числе, восстановлена ревизия в подвале на «ливневке».

Обращаюсь к жителям дома, у которых до сих пор нет электроэнергии и случилось залитие в квартирах и кто еще не звонил к нам в контакт-центр: оставьте заявку по номеру телефона 200-8-300. Тогда мы сможем направить к вам специалиста для восстановления освещения и составления акта о залитии. Компенсация ущерба будет производиться в стандартном порядке по заявительному принципу. На основании акта о залитии, собственник напишет заявление. Далее наши специалисты произведут осмечивание помещения. Если житель согласится с предложенной суммой, то мы заключим мировое соглашение и в течение 2 месяцев перечислим средства на счет заявителя. В самое ближайшее время поставим в план-график работ восстановление пострадавшего от воды подъезда. Также будут произведены необходимые работы в подвале. Что касается лифта, то на месте сейчас работает специализированная организация. Сегодня вечером ждем от них заключения по поводу дальнейшей эксплуатации подъемного механизма. Можно ли его запустить или придется ремонтировать.

Напомним, потоп в доме случился дважды: ночью 5 и 6 октября. Жильцам пришлось самостоятельно чистить сток на крыше от строительного мусора. Хотя первоначально руководство УК утверждало, что это сделали сотрудники компании.

ИСТОЧНИК KP.RU