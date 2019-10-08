2019-10-08T16:59:00+03:00
Происшествия

В Воронеже забор детсада, пробитый иномаркой, восстановит страховая компания

Детей возле разрушенного ограждения на прогулки не водят
Юрий КОЗЛОВ
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"Тойота" снесла забор у одной из беседок."Тойота" снесла забор у одной из беседок.Фото: Артем Константинов.
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Стало известно, за чьи деньги будут восстанавливать забор Центра развития ребенка «Аленка», расположенного по адресу: улица Куцыгина, 37. Напомним, «Тойота-Камри» около двух часов дня в воскресенье, 6 октября, протаранила стену детсада. Никто не пострадал, даже водитель японской иномарки.

В управлении информации мэрии рассказали, как будут восстанавливать забор:

- Ограждение приведут в порядок за счет страховой компании, с которой заключил договор водитель «Тойоты». На данный момент в детском Центре, как могли, огородили пролом в стене. Когда начнут ремонтировать забор, зависит от расторопности действий страховой компании. Работники Центра развития ребенка приняли меры предосторожности: дети ходят на прогулки на площадку, расположенную далеко от пробитой стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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