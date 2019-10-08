2019-10-08T16:47:03+03:00
Общество

Партизанский маркетинг и другие региональные кейсы рассмотрят на фестивале "РИФ-Воронеж"

Речь идет о примерах, которые помогут малому и среднему бизнесу
Виктор ПАВЛОВ
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Фото предоставлено организаторами.Фото предоставлено организаторами.
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Основные причины конфликтов между предпринимателями и подрядчиками, аналитика для каналов продвижения, удачные примеры интернет-рекламы, партизанский маркетинг - эти и другие региональные кейсы будут рассматривать на фестивале интернет-технологии "РИФ-Воронеж".

- Региональные - не значит воронежские, - комментируют организаторы. - Это примеры из разных городов России, максимально приближенные к практике, к региональным задачам, бюджетам и возможностям.

По замыслу организаторов, это работает на одну из главных целей мероприятия - дать конкретные инструменты для работы малого и среднего бизнеса.

Напомним, что фестиваль интернет-технологий "РИФ-Воронеж" пройдет 18 и 19 октября в ExpoEventHall Сити-парка «Град». Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте rifvrn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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