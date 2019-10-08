2019-10-08T16:34:23+03:00
Общество

В Воронеже построят стрелковый «Олимпик»

На нем смогут тренироваться школьники, профессиональные спортсмены и владельцы оружия
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено Воронежским стрелковым клубомфото предоставлено Воронежским стрелковым клубом
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В конце 2020 года в Воронеже на улице Острогожской начнется строительство крупного спортивного объекта – стрелкового комплекса общей площадью около 15 гектаров. Недавно в Доме архитектора прошли общественные слушания, где презентовали эскизный проект будущего объекта.

Известно, что он будет рассчитан на стендовую, пулевую и практическую стрельбу, а также пейнтбол. Владельцев огнестрельного оружия особенно порадовала новость о том, что проект комплекса предусматривает строительство 300-метрового крытого тира и оружейной мастерской. Сейчас ремонт оружия - настоящая проблема для его владельцев.

Стрелковый комплекс будет тренировочной базой для воспитанников двух воронежских спортшкол. В тире они смогут оттачивать навыки обращения с оружием. Новый объект по своим масштабам станет своеобразным стрелковым «олимпиком». Современное оборудование, в том числе электронные табло с возможностью передачи информации в интернет, позволит проводить в Воронеже соревнования всероссийского и мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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