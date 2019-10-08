2019-10-08T16:27:16+03:00
Происшествия

8,5 лет получил воронежец за убийство 19-летней давности

Все это время мужчина скрывался
Ярослав ИВАНОВ
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Фото осужденного из старого паспорта.Фото осужденного из старого паспорта.
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Воронежский суд отправил на 8,5 лет в колонию строго режима за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и убийство 42-летнего мужчину, который скрывался 19 лет. Осужденный совершил преступления вместе с тремя подельниками в 1999 году, тогда ему было 22 года.

Напомним, тогда компания устроила самосуд из мести - убила 36-летнего воронежца, который по их предположениям, изнасиловал сестру знакомого. Четверо мужчин ворвались домой к обидчику, засунули его в машину и вывезли в безлюдное место в лес около села Малышево. Там молодые люди приковали мужчину к дереву наручниками, избили до потери сознания, ударили ножом и потом бросили в реку. Утром труп нашли местные жители. Экспертиза показала, что мужчина захлебнулся. Из-за множественных трав головы, шеи, живота, он не смог выплыть.

После этого двое мстителей скрылись, двух сразу задержали и посадили на 12 и 13 лет. Третьего поймали только через 19 лет - в мае 2018 года, когда он приехал навестить родителей в Рамонский район. Выяснилось, что мужчина десять лет скрывался от правоохранительных органов в Молдове, где женился и взял фамилию супруги. Затем вернулся в Россию, жил сначала в Московской, а затем в Белгородской областях.

Теперь, как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, он отправится на 8,5 лет в колонию строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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