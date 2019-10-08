Воронежский мехзавод и КБХА окончательно объединят 1 ноября

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-08T15:32:10+03:00

Об этом директор пока еще двух предприятий Сергей Ковалев сообщил губернатору Александру Гусеву

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Во вторник, 8 октября, на встрече губернатора Александра Гусева с руководителем КБХА и Воронежского механического завода Сергея Ковалева обсуждали ближайшее будущее обоих предприятий.

Сергей Ковалев рассказал, как идет процесс объединения КБХА и мехзавода. Окончательно из двух предприятий образуется одно к 1 ноября 2019 года. С 2020 года на уже едином производстве начнут реконструкцию и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей. На предприятии создадут центр компетенций по литейному и инструментальному производствам и специализированный участок, на котором будут делать титановые шаробаллоны.

Также в 2020 году планируют реализовать инвестиционный проект технического перевооружения на выпуск гражданской продукции. Это позволит к 2025 году увеличить объем ее выпуска на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU