2019-10-08T13:58:50+03:00
Политика

Осенний призыв - 2019: в Воронежской области отправят в войска 1400 парней

Большинство будут проходить службу в частях Западного военного округа
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Первая отправка в войска планируется 17 октября.Первая отправка в войска планируется 17 октября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Чуть больше 1400 призывников из Воронежской области направят в войска в осенний призыв - 2019. Как и прежде, большинство будут проходить службу в частях Западного военного округа. Первая отправка планируется 17 октября, сообщают в областном военном комиссариате.

Напомним, норма прошедшего весеннего призыва составила более трех тысяч человек. 93% из которых отправились в вооруженные силы РФ, 7% - в части других министерств и ведомств. Тем, кто в 27 лет так и не пришел на призывной пункт без уважительной причины, выдают особые справки. За прошлые годы такой документ получили более 800 человек.

«КП-Воронеж» призывает получать отсрочку от призыва только законными способами. О них нам рассказали сотрудники отдела подготовки и призыва граждан на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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