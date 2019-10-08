Осенний призыв - 2019: в Воронежской области отправят в войска 1400 парней

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-08T13:58:50+03:00

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Чуть больше 1400 призывников из Воронежской области направят в войска в осенний призыв - 2019. Как и прежде, большинство будут проходить службу в частях Западного военного округа. Первая отправка планируется 17 октября, сообщают в областном военном комиссариате.

Напомним, норма прошедшего весеннего призыва составила более трех тысяч человек. 93% из которых отправились в вооруженные силы РФ, 7% - в части других министерств и ведомств. Тем, кто в 27 лет так и не пришел на призывной пункт без уважительной причины, выдают особые справки. За прошлые годы такой документ получили более 800 человек.

«КП-Воронеж» призывает получать отсрочку от призыва только законными способами. О них нам рассказали сотрудники отдела подготовки и призыва граждан на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU