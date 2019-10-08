Воронежцы напишут музыкальный диктант

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-08T13:01:41+03:00

Попробовать свои силы в знании произведений можно в двух вузах

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Воронеж присоединится к Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант», которая пройдет 19 октября в 54 городах России. Участники несколько раз прослушают авторский музыкальный отрывок и должны записать нотами услышанный материал. Всего предусмотрено 10 диктантов разной сложности и с разным количеством голосов. Проверить музыкальный слух и уровень своей музыкальной грамотности сможет каждый желающий.

Воронежцы могут попробовать свои силы двух вузах - музыкальный диктант пройдет в институте искусств и педагогическом университете. Начало в 12.00. Вход свободный.

Для тех, кто хочет хорошо подготовиться к участию в акции, в институте искусств проведут бесплатные подготовительные занятия, записаться на них можно по телефону 8-920-464-75-54.

ИСТОЧНИК KP.RU