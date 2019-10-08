В районных школах Воронежской области детей кормили сомнительными продуктами

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-08T12:29:13+03:00

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Прокуроры нашли массу нарушений в образовательных учреждениях Нижнедевицкого района.

В Першинской школе уровни искусственной освещенности в кабинетах начальных классов, русского языка и литературы, географии не соответствуют установленным требованиям. В кабинетах физики, химии и биологии в кранах нет воды. Питьевой режим в школе не организован, канализация неисправна, кладовая не оборудована стеллажами для хранения еды.

В Вязноватовской школе имени Пенькова склад для хранения продуктов не оборудован термометром и прибором для измерения относительной влажности, холодильное оборудование - контрольным термометром. А готовую пищу учащимся раздавали без предварительного снятия пробы и оценки качества блюд.

В раздевалке спортивного зала Нижнедевицкой гимназии потолок в трещинах с частично отслоившейся штукатуркой. В Хвощеватовской средней школе и Нижнедевицком детском саду обнаружили потрескавшиеся стены.

В пяти школах района детей кормили сомнительными продуктами: овощи, поступавшие на пищеблок, не имели сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции, отсутствовали результаты лабораторных исследований продуктов на нитраты и пестициды.

В Курбатовском детском саду и структурных подразделениях дошкольного воспитания Кучугуровской, Лесополянской средних школ песок на игровых площадках не проверяли на паразитов и микроорганизмы, а также на соответствие санитарно-химическим, радиологическим показателям.

Прокуратура района возбудила 8 административных дел и обязало руководителя отдела по образованию администрации Нижнедевицкого района устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU