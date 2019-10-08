В осенних субботниках собираются принять участие 80 тыс воронежцев

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-08T11:30:33+03:00

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В Воронеже стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству. В городе запланировано семь санитарных уборок. Они пройдут 9, 12, 16, 23, 26 и 30 октября, общегородской субботник - 19 октября.

- В мероприятиях месячника планируют принять участие более 80 тыс человек - работники предприятий и организаций, представители общественный организаций, чиновники, жители. Будет задействовано не менее 850 единиц техники, - сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

За октябрь в Воронеже собираются убрать 700 га территорий парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров, а также 100 га территорий, прилегающих к предприятиям. А еще - очистить 150 км прилотковой зоны дорог, посадить около 1500 деревьев и 10 000 кустарников, очистить контейнерные площадки, ликвидировать несанкционированные мусорные свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU