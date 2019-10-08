Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 500 тыс рублей
За 7 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали восемь человек.
Жительница Коминтерновского района лишилась полумиллиона! 62-летней женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что с деньгами заявительницы, хранящимися на банковском вкладе, происходят подозрительные манипуляции. Он предложил обезопасить средства путем перевода на расчетный счет в другом финансовом учреждении.
Введенная в заблуждение женщина в течении двух дней переводила имеющиеся сбережения по указанным реквизитам. В итоге лишилась 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU