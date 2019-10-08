Воронежская пенсионерка перевела мошенникам 500 тыс рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-08T10:52:20+03:00

Женщина думала, что перекладывает деньги из одного банка в другой

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За 7 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали восемь человек.

Жительница Коминтерновского района лишилась полумиллиона! 62-летней женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что с деньгами заявительницы, хранящимися на банковском вкладе, происходят подозрительные манипуляции. Он предложил обезопасить средства путем перевода на расчетный счет в другом финансовом учреждении.

Введенная в заблуждение женщина в течении двух дней переводила имеющиеся сбережения по указанным реквизитам. В итоге лишилась 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU