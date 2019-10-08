В Воронеже закрыли Black Star Burger
В конце сентября закрылась Black Star Burger. Бургерная Тимати, открытая с помпой в мае 2018-го, проработала полтора года. И вот двери заведения в ЦУМе оказались заперты. По сообщению менеджмента, бургерная временно приостановила работу, чтобы настроить качество обслуживания и еды (оказалось много жалоб от клиентов).
Напомним, уже в июне 2018-го специалисты Роспотребнадзора пытались закрыть заведение из-за антисанитарии - санитарные врачи нашли там множество нарушений. Но бургерная успела устранить их до суда и отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.
Когда заведение снова откроется, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU