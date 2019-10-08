В Воронеже закрыли Black Star Burger

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-08T09:53:26+03:00

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В конце сентября закрылась Black Star Burger. Бургерная Тимати, открытая с помпой в мае 2018-го, проработала полтора года. И вот двери заведения в ЦУМе оказались заперты. По сообщению менеджмента, бургерная временно приостановила работу, чтобы настроить качество обслуживания и еды (оказалось много жалоб от клиентов).

Напомним, уже в июне 2018-го специалисты Роспотребнадзора пытались закрыть заведение из-за антисанитарии - санитарные врачи нашли там множество нарушений. Но бургерная успела устранить их до суда и отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

Когда заведение снова откроется, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU