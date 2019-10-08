2019-10-08T09:31:41+03:00
Общество

Интернет-аналитики обнаружили в Воронеже рост зарплат

По их данным, они выросли в среднем на 10% за год
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Интернет-аналитики обнаружили в Воронеже рост зарплат. На 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года (специалисты портала Авито Работа проанализировали итоги третьего квартала 2019 года). По их данным, среднемесячная зарплата воронежцев составила 34,7 тыс рублей. Больше зарабатывают строители - 46,1 тыс рублей, специалисты в сфере транспорта и логистики - 41 тыс рублей. А в производстве и сельском хозяйстве уже меньше среднестатистического уровня - 33,3 тыс рублей.

В списке городов по уровню среднемесячной зарплаты Воронеж на 14-м месте - нас обогнали Самара, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону, Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень. Самые большие среднемесячные зарплаты в Москве (58,7 тыс руб) и Санкт-Петербурге (48, 5 тыс руб).

ИСТОЧНИК KP.RU

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