В Воронежской области женщина пойдет под суд за оскорбления полиции

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-07T18:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура направила в суд уголовное дело на 43-летнюю жительницу Верхнехавского района. Женщину обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 7 октября.

В сентябре этого года представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей приехали домой к родителям ребенка, который долгое время не посещал школу.

В доме взрослые распивали спиртные напитки. 43-летняя местная жительница была в гостях у семьи. Увидев правоохранителей, пьяная женщина стала высказывать в отношении них оскорбительные выражения в неприличной форме

Уголовное дело по статье 319 УК РФ направлено в суд. Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU