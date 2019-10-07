В Воронеже при копке котлована под жилой дом строители обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-07T18:06:54+03:00

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7 октября примерно в 14.15 в оперативные службы обратились представители застройщика: при копке котлована под жилой дом на улице Героев Стратосферы строители обнаружили взрывоопасный предмет.

- Специалистами-взрывотехниками предмет был обследован, индетифицировали 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ, предварительно советского производства. Работы на котловане прекращены, территория на ночь передана под охрану полиции, завтра с утра планируется изъятие и уничтожение на полигоне «Погоново», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU