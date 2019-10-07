В Воронеже с транспортная компания заплатит 406 тысяч штрафов на нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-07T17:14:33+03:00

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Воронежские приставы взыскали с транспортной компании долг по штрафам ГИБДД в размере 406 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в понедельник, 7 октября.

На дорожную компанию возбудили 290 исполнительных производств. Сумма по штрафам составила 116 тысяч. Кроме того, исполнительный сбор превысил 290 тысяч рублей. Долг организация заплатила после того, как ее транспортные средства арестовали. Директор не стал дожидаться реализации авто.

В результате перечисления денег в счет погашения долга сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU