2019-10-07T18:43:52+03:00
Происшествия

Из-за приступа у пассажира в воронежском аэропорту экстренно сел самолет

Что случилось с мужчиной, официально не сообщается
Олег ИВАНОВ
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Приземлился самолет в 15:34Приземлился самолет в 15:34Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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7 октября вынужденную посадку в воронежском аэропорту совершил самолет авиакомпании «Ютэйр», который летел из Сочи в московский аэропорт «Внуково». На борту было 178 человек. К сожалению, во время перелета, как сообщил «КП-Воронеж» собственный источник, у мужчины произошел некий приступ.

В пресс-службе международного аэропорта Воронеж нам подтвердили, что пилот данного борта запросил посадку в нашем городе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Приземлился самолет в 15:34. Однако какие-либо другие подобности нам сообщить затруднились, так как сейчас специалисты еще разбираются в данной ситуации.

По информации нашего источника, мужчина скончался, медицинские сотрудники уже не могли оказать ему какую-либо помощь. Данные сейчас проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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