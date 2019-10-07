Из-за приступа у пассажира в воронежском аэропорту экстренно сел самолет
7 октября вынужденную посадку в воронежском аэропорту совершил самолет авиакомпании «Ютэйр», который летел из Сочи в московский аэропорт «Внуково». На борту было 178 человек. К сожалению, во время перелета, как сообщил «КП-Воронеж» собственный источник, у мужчины произошел некий приступ.
В пресс-службе международного аэропорта Воронеж нам подтвердили, что пилот данного борта запросил посадку в нашем городе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Приземлился самолет в 15:34. Однако какие-либо другие подобности нам сообщить затруднились, так как сейчас специалисты еще разбираются в данной ситуации.
По информации нашего источника, мужчина скончался, медицинские сотрудники уже не могли оказать ему какую-либо помощь. Данные сейчас проверяются.
ИСТОЧНИК KP.RU