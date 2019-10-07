2019-10-07T16:43:33+03:00
Спорт

Воронежец завоевал бронзу турнира по тхэквондо «Russia Open»

Андрей Земледельцев выиграл два из трех поединков
Юрий КОЗЛОВ
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Андрей Земледельцев (второй справа) на пьедестале.Андрей Земледельцев (второй справа) на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru
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Андрей Земледельцев завоевал «бронзу» рейтингового турнира по тхэквондо G1-класса «Russia Open», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Москве.

В категории до 80 килограммов за медали боролись 18 спортсменов. Воронежец разделил третью ступень пьедестала с Денисом Вороновским. В схватке с тайваньским спортсменом Андрей уступил «серебро» Цунг Ену Янгу. Победителем стал Никита Рафалович из Узбекистана.

- Андрей провел три встречи, в двух он победил, а полуфинал завершился для него поражением. Несмотря на молодой возраст спортсмена из Тайваня, он очень хорошо подготовлен. Борьба была достойной, однако за счет технических ошибок, Андрей уступил большое количество очков и место в финале, - рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по тхэквондо Роман Ходин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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