Школьники сыграют в футбол за новую спортивную площадку в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-07T16:22:55+03:00

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Команда уличных футболистов из Новой Усмани победила в региональном этапе всероссийской акции «Уличный красава». Теперь ребята сразятся за чемпионство и спортивную площадку в своём дворе на всероссийском уровне.

Турнир проводят среди школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами является «Молодежка ОНФ». Матчи регионального этапа акции прошли на стадионе «Кристалл» в Воронеже.

По итогам отборочных матчей в младшей возрастной группе (14-15 лет) победила команда «СОШ №3» из Новой Усмани, а в старшей возрастной группе (16-17 лет) - команда «Сан-Андреас» из Каширы. Ребята представят Воронежскую область на межрегиональном этапе турнира, который пройдет в Рязани.

Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.

Напомним, всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводится уже во второй раз. В первом турнире по дворовому футболу приняли участие более 35 тысяч ребят из всех регионов страны, почти 3,5 тысячи команд боролись за титул чемпиона. В этом году число участников превысило 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU