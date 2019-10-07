2019-10-07T16:16:01+03:00
Общество

Воронежского учителя наградили за заслуги в сфере образования региона

Директор МОК №2 Владимир Свердлов получил почетный знак правительства области
Татьяна МИСТЮКОВА
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Владимир Свердлов (третий слева) руководит своей школой без малого вот уже 40 лет.Владимир Свердлов (третий слева) руководит своей школой без малого вот уже 40 лет.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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3 октября в воронежском Дворце творчества детей и молодежи наградили лучших учителей региона – тех, кто внес значимый вклад в развитие системы образования.

Почетный знак регионального департамента образования, науки и молодежной политики «За заслуги в сфере образования Воронежской области» получил директор лицея "Многоуровневый образовательный комплекс № 2"Владимир Свердлов.

НАША СПРАВКА

Владимир Свердлов является директором МОК №2 вот уже 37 лет. За это время образовательное учреждение под его руководством не раз становилось одной из лучших школ Воронежской области.

Владимир Яковлевич всегда подчеркивает, что с любовью собирал свой педагогический коллектив, с пониманием и добротой относится к ученикам, и те ему отвечают полной взаимностью.

Считается, что учиться в МОК №2 – престижно, в первую очередь, из-за знаний, которые здесь дают. Имена учеников лицея всегда можно найти в числе призеров региональных олимпиад и конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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