2019-10-07T15:39:43+03:00
Общество

К концу года в Воронежской области собираются ввести 1,87 миллионов квадратных метров жилья

Региональное правительство делает ставку на крупных застройщиков, а те повысили на 2% цены
Татьяна МИСТЮКОВА
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Планы по вводу жилья региональное правительство надеется выполнить за счет крупных застройщиков.Планы по вводу жилья региональное правительство надеется выполнить за счет крупных застройщиков.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области губернатор Александр Гусев высказал опасение, что регион не сможет ввести запланированные новостройки.

Все дело в том, что с 1 июля застройщики по всей стране в обязательном порядке перешли на новую схему финансирования. Теперь граждане (дольщики) не отдают деньги сразу строителям, а кладут их на специальный счет в банке – он называется эскроу.

До ввода жилья в эксплуатацию застройщики не могут взять эти деньги. При отсутствии собственных средств они вынуждены обращаться в банки за специальным кредитом – так называемым проектным финансированием. Из-за такой схемы под угрозой банкротства отказались небольшие строительные компании, которым сложно получить кредит. В то же время ряд строителей успели приступить к реализации своих проектов до вступления новых правил и пока что могут работать по прежним схемам.

В связи с этим есть опасения, что строительный рынок «просядет» от нововведений.

- Опасения по неисполнению объемов ввода жилья все-таки значительные. 1,87 миллион квадратных метров – все-таки цифра значительная, - отметил глава региона.

В свою очередь руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников заявил, что планы по вводу жилья удастся выполнить за счет крупных застройщиков:

- Что касается подорожания жилья, то вы видите, что с приходом осени повысился спрос. Небольшое подорожание есть – порядка 2%. Что касается этого года – показатель в 1,8 миллиона квадратных метров ввода нового жилья – я думаю, мы достигнем. Мы делаем ставку на крупных застройщиков – ДСК, «Выбор», «КИТ». У них есть свои большие ресурсы. В следующем году по предварительным прогнозам ожидается небольшой спад. Но есть время, будем дорабатывать. По переходу на новую систему для дольщиков нет никаких сложностей, - отметил Олег Гречишников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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