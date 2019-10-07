В Воронежской области ввели карантин из-за американской белой бабочки

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-07T15:23:52+03:00

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С 3 октября 2019 года на территории Каширского района Воронежской области установили карантинные фитосанитарные зоны по американской белой бабочке. Ограничения распространяются на поселок Колодезный: площадь очага карантинного объекта – 19,31 га, площадь буферной зоны – 1160,69 га.

Карантинный объект выявила экспертиза, которую провели в Воронежском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

- В Воронежской области американская белая бабочка зарегистрирована в 1999 году. Она повреждает свыше 250 видов древесных и кустарниковых культур. Наиболее предпочитаемые – шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, бузина и грецкий орех. Гусеницы американской белой бабочки очень прожорливы. В лучшем случае сады лишаются крон, в худшем – урожая. Паутинное гнездо – характерная примета АББ, по которой легко можно обнаружить вредителя, - отметили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Уже утверждена программа ликвидации популяции американской белой бабочки.

На период действия карантина запрещено осуществление хозяйственной деятельности с использованием зараженной подкарантинной продукции без государственного карантинного надзора, перемещение транспортных средств и оборудования за пределы карантинной зоны, вывоз продукции, для которой характерно заражением данным вредителем.

Необходимо уничтожать использованную тару, упаковку, для которой характерно заражение вредителем. В случае обнаружения признаков заражения продукции или подкарантинных объектов обеспечить изолированное размещение.

ИСТОЧНИК KP.RU