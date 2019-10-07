2019-10-07T15:23:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области ввели карантин из-за американской белой бабочки

Она повреждает свыше 250 видов древесных и кустарниковых культур
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 3 октября 2019 года на территории Каширского района Воронежской области установили карантинные фитосанитарные зоны по американской белой бабочке. Ограничения распространяются на поселок Колодезный: площадь очага карантинного объекта – 19,31 га, площадь буферной зоны – 1160,69 га.

Карантинный объект выявила экспертиза, которую провели в Воронежском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

- В Воронежской области американская белая бабочка зарегистрирована в 1999 году. Она повреждает свыше 250 видов древесных и кустарниковых культур. Наиболее предпочитаемые – шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, бузина и грецкий орех. Гусеницы американской белой бабочки очень прожорливы. В лучшем случае сады лишаются крон, в худшем – урожая. Паутинное гнездо – характерная примета АББ, по которой легко можно обнаружить вредителя, - отметили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Уже утверждена программа ликвидации популяции американской белой бабочки.

На период действия карантина запрещено осуществление хозяйственной деятельности с использованием зараженной подкарантинной продукции без государственного карантинного надзора, перемещение транспортных средств и оборудования за пределы карантинной зоны, вывоз продукции, для которой характерно заражением данным вредителем.

Необходимо уничтожать использованную тару, упаковку, для которой характерно заражение вредителем. В случае обнаружения признаков заражения продукции или подкарантинных объектов обеспечить изолированное размещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за лето утонули 43 человека
В Воронеже в 39% многоквартирных домов дали тепло
В Воронежской области женщина пойдет под суд за оскорбления полиции
В Воронеже при копке котлована под жилой дом строители обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
В Воронеже иномарка протаранила забор у детсада
В Воронеже за тонировку автомобиля на сутки арестовали водителя
Абоненты «Газпром межрегионгаз Воронеж» смогут передавать показания приборов учета через Viber и СМС
В Воронеже с транспортная компания заплатит 406 тысяч штрафов на нарушения ПДД
Из-за приступа у пассажира в воронежском аэропорту экстренно сел самолет
Гарик Мартиросян рассказал воронежцам, почему считает комментарии «Петросян» в свой адрес комплиментом
Воронежец завоевал бронзу турнира по тхэквондо «Russia Open»
Число воронежцев, пострадавших от укусов клещей, приблизилось к трем тысячам
Липчанин попался на сбыте наркотиков в Воронежской области
Школьники сыграют в футбол за новую спортивную площадку в Воронежской области
Воронежского учителя наградили за заслуги в сфере образования региона
В Воронеже наградили педагогов и воспитателей детских садов
Воронежские бойцы ММА выиграли девять золотых медалей на Кубке Евразии
В Воронежской области отремонтировали аварийный мост через реку Богучарка
К концу года в Воронежской области собираются ввести 1,87 миллионов квадратных метров жилья
В Воронежской области мужчина подделал расписку, чтобы повторно вернуть долг
Воронежский яхтсмен стал чемпионом России по парусному спорту
Владимир Агибалов утвержден руководителем аппарата Воронежской областной Думы
Сбербанк упрощает получение ипотеки