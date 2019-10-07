2019-10-07T15:01:16+03:00
Общество

Владимир Агибалов утвержден руководителем аппарата Воронежской областной Думы

Его отец, Юрий Агибалов, также в течении четырех лет руководил аппаратом
Олег ИВАНОВ
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7 октября воронежский политолог Дмитрий Нечаев сообщил, что Владимир Агибалов, сын экс-заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова, утвержден руководителем аппарата Воронежской областной Думы.

- Мое мнение об Агибалове - младшем, с точки зрени профессиональной квалификации, высокое. При нем аппарат заксобрания будет работать четко, как часы. С высокой эффективностью, оставаясь при этом политически нейтральным. Владимир Агибалов - кандидат юридических наук. В аппарате облдумы с 2004 года, прошёл многие ступени в профессиональной иерархии. Карьерный, в хорошем смысле этого слова, государственный служащий, - написал Дмитрий Нечаев в Telegram-канале.

Напомним, Юрий Агибалов с 2005 года в течении четырех лет руководил аппаратом областной Думы. Правда, потом он, перешел на должность заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области. Однако выход на пенсию Юрия Агибалова сопровождался громкой историей с так назывемым золотым «парашютом»

ИСТОЧНИК KP.RU

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