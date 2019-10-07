В Воронежской области 19 октября пройдет общерегиональный субботник

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-07T14:33:56+03:00

Все, кто желает в нем участвовать, должны получить бесплатаный инвентарь

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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова рассказала о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Начался он 1 октября и продлится до начала ноября. При этом общеобластной субботник намечен на 19 октября. Если будет хорошая погода, выйдем на уборку парков, клумб, газонов от листвы. Отдельное внимание планируется уделить уборке кладбищ, а также защите зеленых насаждений от холодов. По словам Галины Смирновой, все желающие присоединиться 19 октября, должны быть обеспечены инвентарем.

В свою очередь губернатор Александр Гусев заявил, что на уборку выходит мало граждан:

- Хотелось бы добавить массовости. Давайте подумаем, как замотивировать на эту работу жителей многоэтажек в Воронеже и районах области. Давайте попробуем проработать через управляющие компании, - обратился глава региона к руководителю департамента.

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ИСТОЧНИК KP.RU