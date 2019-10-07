Воронежцам расскажут о связи принцессы Ольденбургской с художником Николаем Рерихом

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-07T14:23:34+03:00

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9 октября воронежцев приглашают посетить бесплатную лекцию «Николай Константинович Рерих и принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская. Связанные искусством». Встречу, приуроченную 145-летию со дня рождения художника, проведет научный сотрудник Александра Козлова. Принцесса Ольденбургская возглавляла Императорское общество поощрения художеств в Санкт-Петербурге, Николай Рерих работал у нее секретарем.

Лекция пройдет в Свитском корпусе дворцового комплекса Ольденбургских.

Начало в 14.00, вход свободный, количество зрителей ограничено, требуется запись (тел. 8 (47340) 2 22 52).

ИСТОЧНИК KP.RU