Воронежцы прошли тест на болезни сердца и узнали о скандинавской ходьбе
Уникальная оздоровительно-профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца, прошла на днях в парке им. А.Л.Дурова при участии поликлиники №10 и управы Ленинского района.
На территории парка под открытым небом оборудовали «площадку здоровья», где можно было заняться лечебной физкультурой, позаниматься в школе здоровья и даже сдать кровь для экспресс-исследований.
Участники мероприятия познакомились с популярной скандинавской ходьбой и получили консультации терапевтов и кардиологов.
В празднике приняли участие около ста человек.
Организаторы пообещали и в дальнейшем проводить подобные акции с различной тематикой на площадках района и призывают к участию всех жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU