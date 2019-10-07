Воронежцы прошли тест на болезни сердца и узнали о скандинавской ходьбе

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-07T13:32:26+03:00

В Ленинском районе отметили День сердца

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Уникальная оздоровительно-профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца, прошла на днях в парке им. А.Л.Дурова при участии поликлиники №10 и управы Ленинского района.

На территории парка под открытым небом оборудовали «площадку здоровья», где можно было заняться лечебной физкультурой, позаниматься в школе здоровья и даже сдать кровь для экспресс-исследований.

Участники мероприятия познакомились с популярной скандинавской ходьбой и получили консультации терапевтов и кардиологов.

В празднике приняли участие около ста человек.

Организаторы пообещали и в дальнейшем проводить подобные акции с различной тематикой на площадках района и призывают к участию всех жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU