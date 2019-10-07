В воронежском «Буране» назначили нового старшего тренера

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-07T13:19:52+03:00

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В «Буране» начал формировать свой штаб новый и.о. главного тренера, а по совместительству менеджер по спортивным операциям Михаил Бирюков. Помогать ему будет 46-летний Сергей Королев - воспитанник воскресенской школы хоккея. Сергей Михайлович будет старшим тренером.

Тренерского бэкграунда у Сергея Королева практически нет. Зато за плечами хорошая карьеру игрока. Королев на позиции форварда играл в воскресенском «Химике», ярославском «Локомотиве», столичном ЦСКА и питерском СКА.

В то же время одним игроком в «Буране» стало меньше. Ушел из клуба защитник Никита Цирулев. Контракт расторгли по соглашению сторон.

Напомним, в ВХЛ «Буран» занимает 27 место из 34 возможных. «Ураганные» в 11 играх набрали девять очков. В пятницу, 4 октября, попечительский совет «Бурана» принял решение об увольнении предыдущего тренерского штаба во главе с Алексеем Ярушкиным.

ИСТОЧНИК KP.RU