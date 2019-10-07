В Воронеже неравнодушные горожане оборудовали для собачки жилплощадь
В Воронеже местные жители оборудовали для бездомной собаки жилплощадь. Возле банкомата на остановке Комарова появилась лежанка и миска с едой для животного. Фотографии опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 7 октября.
Кроме того, над лежанкой появилась трогательная табличка.
- Пожалуйста, не обижайте собаку, она от холода замерзла, пусть хоть здесь спокойно полежит. Спасибо, - написал добрый человек.
В комментариях горожане восхитились поступком неизвестного земляка и отметили, что в этом мире еще не все потеряно. А как вам такой жест доброты?
ИСТОЧНИК KP.RU