В Воронеже неравнодушные горожане оборудовали для собачки жилплощадь

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-07T12:25:29+03:00

Местные жители сделали для животного лежанку и поставили миску с едой

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В Воронеже местные жители оборудовали для бездомной собаки жилплощадь. Возле банкомата на остановке Комарова появилась лежанка и миска с едой для животного. Фотографии опубликовали в популярной группе в соцсети в понедельник, 7 октября.

Кроме того, над лежанкой появилась трогательная табличка.

- Пожалуйста, не обижайте собаку, она от холода замерзла, пусть хоть здесь спокойно полежит. Спасибо, - написал добрый человек.

В комментариях горожане восхитились поступком неизвестного земляка и отметили, что в этом мире еще не все потеряно. А как вам такой жест доброты?

ИСТОЧНИК KP.RU