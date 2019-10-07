2019-10-07T11:31:35+03:00
Общество

Воронежская область оказалась на шестом месте среди регионов с дефицитом кадров

Особо остро ощущается в стране нехватка врачей
Олег ИВАНОВ
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Среди наиболее распространенных дефицитных профессий в России оказались сварщик, слесарь, грузчик и сборщик. При этом больше всего в нашей стране не достает врачей: нехватка таких специалистов ощущается в 64 регионах из 75, попавших в анализ. Об этом 7 октября сообщили специалисты рекрутинговой платформы HeadHunter.

Воронежская область - не исключение. Хотя больше всего дефицитных профессий оказалось в Ленинградской области. Наш же регион в этом рейтинге расположился на шестой позиции.

- Самой дефицитной в Воронежской области оказалась профессия машиниста экскаватора. Отмечен острый дефицит кадров в сфере медицины и фармацевтики, а также в сфере рабочего персонала, особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как госсектор или искусство, - комментирует Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

Кроме того, в России крайне востребованы сейчас, согласно исследованию, такие профессии, как маляр, агроном, зоотехник, оператор станков и другие. Как правило, большинство «вакансий» из списка относятся к людям, занятым в промышленном или сельскохозяйственном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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