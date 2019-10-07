На перекрестке в Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и Nissan: пострадал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-07T11:11:04+03:00

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6 октября после столкновения в селе Хохол двух автомобилей, «ВАЗ-2109» и Nissan Primera, в одну из воронежских больниц с повреждениями был госпитализирован мальчик 10 лет. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось примерно в 19:00. По предварительным данным, водители не сумели разъехаться на сельском перекрестке. Авария случилась на улице Зареченская. За рулем отечественного автомобиля был 35-летний мужчина, 10-летний ребенок сидел на пассажирском сиденье. Иномаркой управлял 31-летний мужчина - он также с различными травмами был госпитализирован, но в районную больницу. Теперь инспекторам предстоит разобраться подробнее в случившейся аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU