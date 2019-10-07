2019-10-07T08:26:01+03:00
Общество

Воронежец может позволить себе только один стандартный набор товаров и услуг

Чтобы оплатить полностью второй такой же, горожанину уже не хватает денег
Олег ИВАНОВ
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Для сравнения, соседний Липецк расположился выше (39 место) - там зарплата доросла до 37,1 тысячи рублей.Для сравнения, соседний Липецк расположился выше (39 место) - там зарплата доросла до 37,1 тысячи рублей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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7 октября социологи РИА Рейтинг опубликовали исследование, посвященное российским городам и уровню зарплат в них. Так, самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована в Москве - это 97 тысяч рублей. Обратили внимание и на такое аспект, что на эти деньги жители столицы могут купить 3,83 стандартного набора товаров и услуг.

На второй строчке рейтинга расположился Южно-Сахалинск - 90,6 тысяч рублей. В пятерку также вошли Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Жители этих городов получают больше 80 тысяч.

Воронеж на 55 месте из 100 возможных. Средний доход горожанина оценили в 35 тысяч рублей. На эти деньги можно позволить себе 1,96 стандартного потребительского набора.

К слову, как объясняют сами авторы исследования, этот набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг: продукты, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Для сравнения, соседний Липецк расположился выше (39 место) - там зарплата доросла до 37,1 тысячи рублей. Чуть выше и Белгород (54 место). Хотя средние доходы там меньше, чем в Воронеже - 33,3 тысячи рублей. Однако на эти деньги там можно позволить себе больше - 1,97 набора, о котором мы говорили.

Совсем низко находятся Курск (78 место), Орел (80 место) и Тамбов (87 место) - зарплаты доходят в первых двух городах до 29,5 и в третьем - до 28,5 тысяч соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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