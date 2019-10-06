В Воронеже прекратятся осадки и похолодает
Осень вступает в законные права
На смену мокрой осени придет холодная осеньФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В начале новой недели дожди в Воронеже прекратятся, но вместе с этим резко похолодает. До среды дневная температура не превысит 7-8 градусов, вернутся ночные заморозки. Настроение поднимет разве что иногда выглядывающее из-за осенних туч солнце.
Небольшое улучшение погоды ожидается во второй половине недели. В среду и четверг потеплеет до 10-12 градусов с плюсом. Но в выходные, 12 и 13 октября, вновь зарядят осенние дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU