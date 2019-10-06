2019-10-06T15:08:10+03:00
Общество

В Воронежской области на девять дней изменится расписание пригородных электричек

14 поездов временно отменят
Елена ФЕДЯШЕВА
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На железной дороге пройдет ремонт.На железной дороге пройдет ремонт.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном участке Тресвятская – Грязи в период с 11 по 20 октября изменится расписание следования электричек, а 14 поездов временно отменят. В частности №6338 Графская – Воронеж-1 не будет ходить 11, 14 и 15 октября, поезд №6647 Воронеж-1 – Мичуринск Уральский и №6656 Мичуринск Уральский – Воронеж-1 - 13 октября.

11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 октября отменят рейс №6648 Рамонь – Воронеж-1. 10, 11, 12, 14, 18, 19 октября не будут ходить электрички №6347 Воронеж-1 – Графская и №6356 Усмань – Воронеж-1 (Плехановская). 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 октября отменят поезда №6355 Воронеж-1 – Рамонь, №6358 Рамонь – Воронеж-1, №6360 Графская – Воронеж-1 и №6353 Воронеж-1 – Усмань.

10, 11, 14, 18 октября не будет выходить в рейс поезд №6357 Воронеж-1 – Усмань, а 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 октября – №6333 Воронеж-1 – Усмань, №6336 Усмань – Воронеж-1 (Плехановская) и №6639 Воронеж-1 – Рамонь.

Уточняйте расписание поездов на сайте ППК «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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