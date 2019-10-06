Во время штурма залитых лужами воронежских улиц автомобилисты лишились номеров

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-06T13:26:20+03:00

Изменить размер текста: A A

После ливня в субботу и воскресенье в соцсетях Воронежа появилось множество сообщений о потерянных и найденных в лужах автомобильных номерах.

А накануне горожане активно делились в интернете фотографиями залитых дождевой водой дорог и дворов. В частности, потоп отмечался на Юго-Западном рынке, на улице Лизюкова у торгового центра «Молодежный» и на улице Моисеева, 67 где затопило целый подъезд.

По словам коммунальщиков, которые в субботу весь день в ходе субботника трудились на расчистке ливнеприемников, в засорении виновата падающая листва. В большинстве случаев людям с лопатами удалось ликвидировать подтопления в течение нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU