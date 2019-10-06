2019-10-06T11:24:26+03:00
Общество

Изменились сведения об управлении 50 многоэтажками Воронежской области

Решения принимались по итогам заявлений и протоколов общих собраний
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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В сентябре 2019 года государственная жилищная инспекция Воронежской области внесла в реестр лицензий 50 изменений об управлении многоквартирных домов области на основании заявлений и предоставленных протоколов общих собраний.

В 12 домах собственники решили поменять УК, в четырех домах отказались от ТСЖ в пользу управляющей компании, три новостройки передали на обслуживание управленцам, 21 дом перешел на непосредственный способ управления и четыре дома расселили.

Подробные сведения об управлении этих и других домов можно найти на сайте инспекции в разделе «лицензирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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