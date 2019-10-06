Изменились сведения об управлении 50 многоэтажками Воронежской области
В сентябре 2019 года государственная жилищная инспекция Воронежской области внесла в реестр лицензий 50 изменений об управлении многоквартирных домов области на основании заявлений и предоставленных протоколов общих собраний.
В 12 домах собственники решили поменять УК, в четырех домах отказались от ТСЖ в пользу управляющей компании, три новостройки передали на обслуживание управленцам, 21 дом перешел на непосредственный способ управления и четыре дома расселили.
Подробные сведения об управлении этих и других домов можно найти на сайте инспекции в разделе «лицензирование».
ИСТОЧНИК KP.RU