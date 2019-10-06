В Воронеже на видео попали четыре маршрутки со слепыми водителями
Пустая дорога, красный сигнал светофора и четыре маршрутки одна за другой без остановки проезжающие перекресток. Это видео разместили в интернете шокированные очевидцы. И увидели не менее удивленные полицейские. Водителей всех четырех маршруток - №59а, №49а и двух автобусов маршрута №26а - скоро нашли.
- При проверке по базам учета госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель маршрута «№26а» ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Ему назначили штраф в размере 5000 рублей.
Остальные нарушители на первый раз «отделались» штрафами в 1000 рублей.
В Воронеже наказали водителя маршрутки, нарушившего ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU