2019-10-06T10:47:27+03:00
Общество

В Воронеже на видео попали четыре маршрутки со слепыми водителями

Иначе как объяснить, что все они проехали на красный сигнал светофора?
Елена ФЕДЯШЕВА
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стоп-кадр с видео ГУ МВД по Воронежской областистоп-кадр с видео ГУ МВД по Воронежской области
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Пустая дорога, красный сигнал светофора и четыре маршрутки одна за другой без остановки проезжающие перекресток. Это видео разместили в интернете шокированные очевидцы. И увидели не менее удивленные полицейские. Водителей всех четырех маршруток - №59а, №49а и двух автобусов маршрута №26а - скоро нашли.

- При проверке по базам учета госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель маршрута «№26а» ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Ему назначили штраф в размере 5000 рублей.

Остальные нарушители на первый раз «отделались» штрафами в 1000 рублей.

В Воронеже наказали водителя маршрутки, нарушившего ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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