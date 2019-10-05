2019-10-05T19:08:58+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» выдал на пару с томской «Томью» нулевую ничью и нулевую игру

Обе команды делали больше неточных передач, чем точных
Юрий КОЗЛОВ
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Очередную блеклую игру выдали футболисты «Факела». На этот раз им изрядно помогли гости из Томска.

В первом тайме команды выдали на гора лишь неплохой удар игрока «Факела» Гладышева, в дебюте второго едва не отличились томичи. Да еще в конце матча после прохода про правому флангу вышедшего на замену Верулидзе получивший от него передачу Дмитриев ударил точно, но несильно – вратарь гостей Вавилин забрал мяч. На этом все – 0:0.

«Факел» набрал 12 очков и пока занимает предпоследнее, 19 место. Главное – что игра не вызывает оптимизма. Если в обороне худо-бедно удается отбиваться, то в атаке ничего не клеится.

Следующий матч «Факел» проведет 12 октября на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», который на данный момент занимает 8 место с 23 очками в активе. Игра начнется в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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