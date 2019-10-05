В Воронежской области сфотографировали указатели с возмутительными ошибками

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-05T19:12:51+03:00

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В Нововоронеже сфотографировали скопление указателей с грубыми ошибками. Острогожск превратился в «Остогожск». А располагается табличка рядом с Храмом Христа Спасителя, где подобный указатель также исковеркали горе-специалисты и написали: «Хритста». Снимки опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 5 октября.

Указатели располагаются на противоположной стороне от кинотеатра «Уран» на улице Космонавтов. Горожан возмутило такое отношение к достопримечательностям. Они потребовали срочно исправить ошибки и убрать этот «позор».

ИСТОЧНИК KP.RU