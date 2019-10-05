Студенты воронежского института искусств попали в книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-05T16:46:28+03:00

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Студенты воронежского института искусств вошли в состав оркестра, который попал в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр». Скрипачи и альтисты второго курса музыкального факультета исполнили гимн России на петербургской «Газпром-Арене». Об этом сообщили в группе вуза в соцсети.

Больше восьми тысяч музыкантов и 20 тысяч исполнителей объединились для того, чтобы побить мировой рекорд, принадлежавший до сей поры Германии. Оркестром дирижировал народный артист России Павел Овсянников. Захватывающее исполнение состоялось в день 75-летия утверждения мелодии гимна.

По правилам организации Guinness World Records контролировала выступление независимая аудиторская компания. Двести стюардов подсчитывали музыкантов, чтобы убедиться, что их число действительно соответствуют заявленному. А за качеством музыкального исполнения следили несколько независимых экспертов - это профессиональные специалисты в мире музыки.

- Организация столь масштабного мероприятия – всегда титанический труд. Единый комплекс решений подразумевает слаженную работу всего музыкального коллектива и структур технического обеспечения, общая идея и азарт объединили столь разных людей. Инструменталисты и вокалисты, профессиональные состоявшиеся музыканты и любительские коллективы, представители разных возрастных групп, столичные исполнители и гости из регионов – мы были единым целым, когда грянули первые аккорды гимна, известного каждому без исключения. При каких еще обстоятельствах мы бы все встретились?, — поделилась своими впечатлениями Таисия Новикова, студентка второго курса ОСИ ВГИИ

ИСТОЧНИК KP.RU