2019-10-05T15:40:45+03:00
Происшествия

Воронежец сдал чужую машину в металлолом, решив, что она бесхозная

По словам горожанина, машина давно не использовалась
Юлия ДИДЕНКО
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Полученные деньги парень потратил на личные нужды.Полученные деньги парень потратил на личные нужды.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Воронеже поймали 22-летнего похитителя авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 5 октября.

В сентября в полицию обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что ночью у него угнали ВАЗ-2105. Автомобиль долгое время не использовался и был припаркован у одного из домов по улице Фридриха Энгельса. Это заметил 22-летний местный житель. Он решил, что автомобиль бесхозный и отбуксировал его к пункту приема металлолома. Полученные деньги парень потратил на личные нужды.

В настоящее время на молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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